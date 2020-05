MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Senhit con "Freaky" "Note in Quarantena"

Diciamoci la verità: cosa sarebbe stato questo lock down senza di loro? La musica e l’arte sono state con noi per sentirci uniti, consolarci, sperare, o anche solo per distrarci qualche minuto. “La musica non si ferma”, questo lo slogan che abbiamo sentito ripetere, ed ora più che mai è arrivato il momento di valorizzare questa immensa ricchezza che abbiamo vicina a noi.

Dunque apriamo oggi #NoteInQuarantena: la prima protagonista è Senhit, con “Freaky”, un brano che ci parla della gioia di vivere senza pregiudizi!

Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



