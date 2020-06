MUSICA Radio San Marino - #IOSTOCONGLIARTISTI: Simone Pesatori "Note in Quarantena"

Nella nostra rubrica #NoteInQuarantena oggi abbiamo con noi il cantautore Simone Pesatori!

Negli ultimi mesi la casa è stato il palcoscenico di tantissimi artisti, uno spazio intimo che hanno condiviso con noi durante il lookdown portando tra le nostre mura domestiche spensieratezza, coraggio e speranza. In questo weekend che rappresenterà l'inizio dell'estate e per molti di loro una nuova ripartenza, vogliamo ancora condividere il talento e ricordare quanto il loro apporto sia stato importante per tutti noi!



Per fare le vostre DONAZIONI: Conto corrente della Protezione Civile di San Marino, specificando nella causale “EMERGENZA CORONAVIRUS RSM”. ll codice IBAN del conto corrente, aperto presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ed è: SM 97 L 06067 09800 000120161607



