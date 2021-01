MUSICA Radio San Marino: le novità musicali della settimana Ascolta tutte le New Play!

Radio San Marino: le novità musicali della settimana.

In questa prima settimana dell'anno abbiamo scelto per voi le novità musicali più significative degli ultimi mesi!

Partiamo da Don Diablo e dal producer Imanbek, con un brano dal sound pop elettronico intitolato "Kill Me Better". La voce potente e toccante è quella di Trevor Daniel e vuole trasmettere speranza a quanti soffrono di problemi di salute mentale. Lo racconta lo stesso Don Diablo in una recente intervista: “Kill Me Better” riflette la battaglia in corso con i miei demoni interiori, molti di noi stanno lottando in questo momento. Sempre più persone in tutto il mondo stanno iniziando ad aprirsi sulle loro battaglie personali, quindi volevo davvero che questa fosse una collaborazione mondiale per raggiungere quante più persone possibile."

Don Diablo & Imanbek ft. Trevor Daniel - Kill Me Better

La prima canzone dell’anno e la prima dell’album che verrà nel 2021, l’anno che da molti è definito della rinascita. Alle 00:01 del 01.01.2021 e' uscito il nuovo singolo “Una canzone d’amore buttata via” di Vasco Rossi. Ha deciso di presentarla in esclusiva e per la prima volta in tv, dove non andava da 15 anni, con Roberto Bolle in apertura del suo programma “Danza con me”.



Vasco Rossi - Una canzone d'amore buttata via

Si torna a parlare dei I famosi fratelli Gallagher ed ex compagni di band degli Oasis. Liam Gallagher ha ancora una volta preso in giro il fratello Noel, in occasione dell'uscita del suo featuring con i Camelphat: il brano si intitola "Not Over Yet"!



CamelPhat - Not Over Yet (feat. Noel Gallagher)



Arriva prima del Natale, la nuova traccia di Ed Sheeran, un regalo a sorpresa per tutti i suoi fan: "Hey ragazzi. Afterglow è una canzone che ho voluto pubblicare per voi", ha detto il cantautore britannico, "è solo una canzone che amo e che spero che piaccia anche a voi! Vi auguro di passare delle belle feste e un buon anno nuovo. Io torno nella terra di mio papà, ciao x''.



Ed Sheeran - Afterglow





Uno dei brani più belli degli ultimi mesi è sicuramente "Wild Life" di OneRepublic, utilizzata anche come colonna sonora del film originale Disney+ Nuvole (Clouds). Il testo è un inno alla vita, una poesia che ci spinge ad accogliere la nostra esistenza così com'è, nei suoi aspetti migliori ma anche nei suoi momenti difficili.

"Perché la vita è fatta così, non è un qualcosa che va a senso unico, ma un grande turbinio di emozioni, di paure, speranze, gioie, dolori… tutto va accolto e vissuto profondamente.."



OneRepublic - Wild Life

I più letti della settimana: