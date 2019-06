Radiohead 1 - Hackers 0

La settimana scorsa, su Internet hanno cominciato a circolare illegalmente alcune registrazioni dei Radiohead dalle sessioni in studio di OK Computer. Il disco - considerato il capolavoro della band inglese - era stato ripubblicato nel 2017 per l’edizione del ventennale, con inediti e versioni diverse, ma al confronto col materiale online la ristampa sembra davvero misera: si tratta infatti di 18 ore, fra spezzoni, prove, canzoni quasi finite.

Su Twitter, il chitarrista e polistrumentista Johnny Greenwood ha spiegato che qualcuno ha rubato i minidisk di Thom Yorke e cercato di ricattare la band, minacciando di pubblicarli online se non avesse avuto 150 mila dollari. Ma i Radiohead hanno mostrato di essere un passo avanti a tutti gli hacker e deciso di pubblicare l’intero archivio su Bandcamp, dove rimarrà per 18 giorni, o fino a quando la band non deciderà di eliminarlo.

Si può scaricare tutto, al modico prezzo di 18 sterline, o ascoltare (parzialmente) in streaming. Il ricavato andrà interamente al movimento ambientalista Extinction Rebellion, che su Twitter ringrazia i Radiohead «di cuore».