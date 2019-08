Rage Room: nascono le stanze in cui spaccare tutto

Lo stress vi mette a dura prova? A fine giornata vi trovate carichi di tensioni? Da oggi esiste una soluzione divertente e a quanto pare efficace per dare sfogo a tutte le frustrazioni quotidiane: si chiama Rage Room ed è una stanza in cui potete spaccare tutto in totale libertà!

L'idea ha preso spunto dalle grandi aziende del Giappone in cui viene offerta la possibilità a menager e dipendenti di scaricare le tensioni proprio in questo modo. Ci si deve prima vestire ad hoc con corazza da Softair, casco con tanto di mascherina da enduro, scarpe antifortunio e guanti. A questo punto si può entrare nella stanza insonorizzata e come dei cicloni fare tabula rasa di tutto ciò che si ha davanti. Uno "sfogatoio" vero e proprio.

In Italia ne sono nati diversi:

Altrimenti ci arrabbiamo - Bologna





Rage Monkey a Calenzano (Firenze)





Anger Games - Legnano (Milano)





M'arrabbio - Roma