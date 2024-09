"Ragni" è il nuovo singolo di Tananai

Dopo il successone di Storie Brevi con Annalisa, Tanani dà il benvenuto a settembre con Ragni. Il brano parla di paure e storie d’amore, scatenando reazioni emotive contrastanti in chi lo ascolta. La ballata dal tono dolceamaro è una richiesta e allo stesso tempo una dichiarazione, ma anche la promessa di migliorare imparando dai propri errori.



Anche il videoclip ufficiale, diretto da Nicolò Bassetto, confonde gli animi: si tratta di un rebus visivo, dove ognuno può trovare la propria interpretazione di ciò che accade. Il cantante è intrappolato in un loop di azioni e conseguenze destinate a ripetersi all’infinito, fino a quando, in un momento di lucidità che lo riporta alla realtà, non deciderà di provare a invertire lo stato delle cose.

Nel mese di novembre Tananai sarà protagonista con il suo tour nei palazzetti Tananai Live 2024.