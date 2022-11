ATTUALITÀ "Rallentare, in questo paese i bambini giocano ancora per strada" Il cartello stradale diventa virale

"Il gioco è il lavoro dei bambini". Così Maria Montessori, ideatrice del Metodo Montessori per l’educazione infantile, esprimeva l'importanza del gioco nell’infanzia. Anche il luogo in cui si svolge è importante. Infatti, giocare all'aperto permette ai bambini di conoscere e connettersi alla natura e di sviluppare al meglio la propria creatività, ma non solo....Perché i giochi all’aria aperta sono così importanti per i bambini e quali benefici comportano? Scopriamolo insieme ascoltando il reloaded!.

