Randagi gratis in treno verso la loro nuova vita

Contrastare il randagismo e aggiungeremmo mettere in sicurezza gli staffettisti che a bordo dei loro mezzi portano cani e gatti dagli adottanti in tutta Italia. Biglietti del treno gratuiti per i volontari che accompagneranno cani e gatti abbandonati verso la loro casa definitiva, questa la nuova splendida iniziativa promossa dalla compagnia di alta velocità Italo NTV in accordo con l’associazione Animal Law Italia e il sito per adozioni di animali Empethy.

Dal 1° ottobre al 31 novembre 2022 l’impresa del trasporto ferroviario offrirà due biglietti gratuiti ogni settimana, validi per tutte le sue tratte, alle associazioni e ai volontari che dovranno raggiungere una località differente da quella in cui si trovano gli animali in cerca di adozione. Sarà poi Empethy a dedicarsi alle adozioni e alla logistica delle staffette mentre Animal Law Italia controllerà scrupolosamente le condizioni di viaggio e tutta la documentazione richiesta. Il progetto punta come illustra l'articolo di Greenme, a promuovere le adozioni sul territorio nazionale e contrastare il randagismo, ma anche ad agevolare e a seguire in tutto il loro corso le staffette affinché gli animali possano viaggiare in sicurezza e in modo adeguato.