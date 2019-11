Rape rosse al forno con porri e besciamella di avena

Ingredienti per 4 persone:

• 300 g rape rosse

• 2 porri

• 100 g mozzarella di lenticchie

• 300 g bevanda di avena

• 20 g amido di mais

• Noce moscata qb

• Olio EVO qb

• Sale integrale qb

• 20 g erba cipollina

Preparazione: Lavare sotto acqua corrente le rape rosse, poi con l’aiuto del pelapatate privarle della buccia, con la mandolina tagliare a fette di 3 mm poi cuocere a vapore per 15 minuti. Mondare e lavare i porri, tagliare a rondelle e trasferire in una padella antiaderente, cuocere per 15 minuti con olio EVO e sale, se necessario aggiungere un po’ di acqua. In una pentola versare la bevanda di avena, aggiungere l’amido di mais e 10 g di olio EVO, mescolare con l’aiuto di una frusta e portare a bollore, fare addensare la crema poi spegnere il fuoco, aggiungere il sale e aromatizzare con la noce moscata. In una pirofila dai bordi alti adagiare sulla base uno strato di besciamella di avena e disporre le fette di rapa rossa, il porro ben disteso ed infine le fette di mozzarella di lenticchie. Trasferire in forno statico preriscaldato a 200° per 10 minuti, poi servire ben calde con una spolverata di erba cipollina.