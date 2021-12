Rapina la banca e deposita i soldi sul conto

Alla voce rapine in banca surreali potrete trovare anche questa portata a termine da un 44enne che si è presentato con un biglietto da presentare alla cassa con su scritto "questa è una rapina, ho bisogno di 150 dollari". La cassiera avrà tirato un sospiro di sollievo vedendo che la cifra non era così alta e ha consegnato il magro bottino al pericoloso fuorilegge armato di richiesta scritta, anche per non rischiare di incorrere in inutili rischi. Ottenuta la cifra richiesta l'uomo fuggire dalla Banca.

Ma è a questo punto che scatta la genialità del astuto "Lupin dé noaltri", infatti uscito dalla banca si dirige verso lo sportello bancomat della stessa agenzia....e si mette a versare il denaro nel suo conto corrente. A versamento avvenuto il 44enne si dirige nel vicino Centro Commerciale dove viene immediatamente identificato e raggiunto dalla Polizia che procede all'arresto. Altro colpo di teatro, alla vista dei militari il 44enne dice di aver rimesso il maltolto in banca e quindi di non esserne più in possesso.

Aggiungendo poi, che lui si riteneva vittima in quanto "la sua mente era in quel periodo controllata da una terza parte tramite un impianto situato da qualche parte nel suo corpo". Pur non capendo bene se l'uomo ci fosse o ci facesse i poliziotti gli hanno messo subito le manette e portato in carcere. L'accusa è di rapina aggravata. La cauzione fissata dal giudice per liberarlo è di 6.000 dollari. Non gli daranno i domiciliari certi che la cauzione la vada a cercare in qualche altra banca.....