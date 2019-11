Siamo arrivati alla XXI Rassegna Musicale d'Autunno, apertasi il 6 ottobre si chiuderà il 1° Dicembre. Ce ne parla ogni weekend il Direttore Artistico, il M° Augusto Ciavatta.

Audio Gallery Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.

Il tuo browser non supporta gli elementi audio.