Recensione negativa dell'Hotel rischia 2 anni cercare.

Tutto succede al rientro dal suo viaggio in Thailandia, dove Wesley Barnes aveva deciso di passare un periodo di vacanza soggiornando al Sea View Resort di Koh Chang. Ma sicuramente non si aspettava di pagare un conto alquanto salato e con il rischio di passare due anni dietro le sbarre. Causa dell'incidente internazionale,una serie di recensioni tutte negative che Wesley avrebbe rilasciato su Tripadvisor dell hotel dove aveva soggiornato, unita ad una sovrattassa non pagata per aver consumato alcolici acquistati al di fuori dell'hotel. A nulla sono serviti i tentativi del Resort di mettersi in contatto con il cliente americano mentre lui insisteva con le sue recensioni negative fino all'ultima che recitava: "Personale scontroso, non sorride mai e sembra che non vogliano intorno nessuno".

Qualche commento a dire il vero lo scontento cliente lo aveva anche cancellato perché, forse, giudicato da lui stesso alquanto offensivo infatti , accusava l'hotel di "praticare la schiavitù. La legge thailandese punisce il reato di diffamazione ed è molto severa, in passato ha ricevuto forti critiche dagli attivisti per i diritti umani, che sostengono metterebbe in pericolo la libertà d'espressione. Questo comunque non ha fatto desistere la struttura del resort a rivolgersi alle vie legali, denunciando l'uomo per diffamazione che ora rischia fino a 6mila dollari pari a 200mila bath di multa e due anni di prigione....



e in galera non sono ammesse recensioni!

















