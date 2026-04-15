Record a 90 anni

Durante la Maratona di Milano, la linea del traguardo è diventata il simbolo di un’impresa fuori dal comune. Giuseppe Damato, 90 anni, torinese classe 1936, ha infatti stabilito il nuovo record mondiale nella categoria M90, completando i 42 chilometri e 195 metri in 4 ore, 30 minuti e 30 secondi.

Un risultato che abbatte un primato che sembrava destinato a resistere a lungo: quello dell’italiano Antonio Rao, fermo dal 2023. La differenza è netta, quasi un’ora e 45 minuti in meno, un distacco che racconta più di una semplice prestazione sportiva.

La storia di Damato non nasce però sulle piste. La sua passione per la corsa esplode a 73 anni, dopo una lunga vita dedicata al ciclismo. Viaggi lunghi, salite impegnative e persino la traversata Torino–Napoli in bicicletta.

Poi un incidente lo costringe a cambiare strada e arriva la svolta, quasi inattesa: le scarpe da corsa sostituiscono le due ruote e la sua seconda vita sportiva prende forma.

La prima maratona chiusa in 3 ore e 40 minuti era già un segnale chiaro: non un principiante, ma un atleta con una resistenza fuori scala. Quella di Milano è stata la 17ª maratona ufficiale della sua carriera, un numero che racconta continuità più che eccezione.

Damato non ha mai smesso di muoversi: corre, si allena e continua persino a giocare a tennis due volte a settimana. Il suo fisico leggero – 1 metro e 60 per 49 chili – sembra costruito per la resistenza.

Ma a colpire non è solo la forma, quanto la costanza: una disciplina quotidiana che ha trasformato il movimento in stile di vita. Dietro il record non c’è solo allenamento, ma una mentalità precisa.

Damato ha sempre vissuto in movimento, anche nella vita lavorativa, guidando per anni una piccola azienda di parquet senza mai rinunciare all’attività fisica. Intervistato dopo il traguardo, ha raccontato di non sentirsi particolarmente stanco, sostenuto anche dalla presenza dei suoi familiari lungo il percorso.







