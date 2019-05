E' un insegnante di yoga canadese, Dana Glowacka, 48 anni, ad aggiudicarsi il nuovo record mondiale femminile di plank: è rimasta in tensione sulla punta dei piedi appoggiandosi agli avambracci per ben quattro ore e venti minuti.

In attesa della certificazione del Guinnes World Record, sul suo sito la donna racconta come nel tempo la sua incredibile impresa abbia preso forma. Voleva dimostrare quanto la volontà unita all'allenamento possano concorrere a far raggiungere risultati impensabili.

Ispirata da suo figlio decide di tentare l'impresa iniziando ad allenarsi con George Hood, detentore del record maschile per il plank più lungo: 10 ore 10 minuti e 10 secondi. Non è stato un percorso facile perchè, come la stessa Dana racconta, il primo tentativo non ebbe durata superiore a quattro minuti. Dunque un risultato sbalorditivo, considerato il punto di partenza e dimostrazione del fatto che non esistono traguardi inarrivabili quando si è armati di volontà e costanza.

Una bella storia questa che arriva dagli Stati Uniti che può ispirare quanti volessero investire nella propria determinazione per raggiungere un risultato senza farsi scoraggiare dagli inevitabili ostacoli che bisogna affrontare lungo il tragitto.

Come ci insegna Dana, alla fine la meta ripaga il "viaggio"!