CURIOSITÀ Regali di Natale Consigli per un regalo veramente originale anzi bizzarro

Regali di Natale.

Siete alla ricerca di qualcosa da regalare per le feste e lasciare chi riceverà il dono letteralmente a bocca aperta ? Vi consigliamo un giro sul sito di commercio on line più famoso della Cina ovvero “Alibaba”.





Tra le proposte veramente bizzarre vi segnaliamo una slitta di Babbo Natale elettrica trainata da una renna finta a grandezza naturale, ha due posti” a 1300 dollari. La slitta nata in Cina a Chitong consigliata per romantiche passeggiate in montagna, ma a ben guardare gli sci sotto la slitta sono finti per cui ci si può passeggiare anche in città. La slitta come dicevamo va a batterie che sono riposte in una "warm-box". E' anche fornita di faro a led in caso dovesse andare su una strada la sera. E il mezzo è anche accompagnato da musica natalizia preferita con tante opzioni. Se poi la renna non vi dovesse piacere esiste anche una versione trainata da un'orso polare, sfogliando le pagine del sito è possibile trovare in vendita anche un sottomarino e una bizzarra monoruota.



