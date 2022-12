CURIOSITÀ Regali di Natale come si orientano gli Italiani Grazie ad una indagine commissionata da Coldiretti-Imprese in Italia, pubblicati i risultati su come si orienteranno gli italiani nella scelta dei regali.

Come si orienteranno gli italiani per le festività natalizie per i loro acquisti? Alla domanda ha provato a dare una risposta Coldiretti con una indagine. Il cibo e il buon bere restano saldi in cima ai loro desideri. Per Natale, in vetta alla classifica dei regali più diffusi si confermano i prodotti enogastronomici (70%). Subito dopo, il pensiero va ai bambini: i giocattoli sono la seconda categoria più regalata, al 49%. E' il risultato di un'indagine sui consumi di Natale 2022 realizzata da Confcommercio-Imprese per l'Italia in collaborazione con Format research.

Tra i beni più acquistati in occasione delle festività ci sono anche libri ed ebook (48%), abbigliamento (47%) e prodotti per la cura della persona (41%). Quest’anno circa tre italiani su quattro faranno i regali di Natale. Il 27,3% invece non comprerà nulla, soprattutto per risparmiare: a causa del peggioramento della propria condizione economica o per l'aumento dei prezzi dovuta all'inflazione. E sotto l’albero c’è sempre più posto per i regali agli amici a quattro zampe: rispetto all’anno scorso, tra i doni che registrano l'incremento maggiore ci sono i prodotti per animali con un +8,4%.



