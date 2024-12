Il regifting, ovvero l'arte di riutilizzare un regalo ricevuto per donarlo a qualcun altro, è un fenomeno che sta guadagnando sempre più popolarità. Se, un tempo, poteva essere considerato un gesto poco elegante o addirittura maleducato, oggi viene visto con occhi diversi, spesso come una scelta pratica ed ecologica. Ecco alcune dritte per farlo nel modo corretto.

Ascolta tutto nel reloaded!