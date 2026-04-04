Ogni anno, quando si avvicina la Pasqua, sulle tavole italiane torna lei: la pastiera. Dolce antichissimo, nato nella tradizione partenopea, con il suo ripieno profumato di ricotta, grano cotto, scorze d’agrumi e fiori d’arancio, racchiuso in una frolla dorata.

Per decenni, parlare della migliore pastiera d’Italia significava guardare verso il Sud, verso Napoli e la Campania. Ma da qualche anno sembra qualcosa sia cambiato e la migliore pastiera del 2026 arriva dalle rive del Lago d’Iseo (almeno secondo il concorso Regina Pastiera).

Juri Caseri, capo pasticciere della Forneria del Lago di Paratico, in provincia di Brescia, si è aggiudicato il primo posto al concorso Regina Pastiera, la competizione dedicata interamente a questo dolce simbolo della Pasqua.

Non solo, ha conquistato anche il primo posto a Regina Colomba, concorso parallelo, realizzando una doppietta storica che segna il ritorno della pasticceria festiva lombarda ai vertici nazionali.

Al secondo e terzo posto si sono classificate rispettivamente la Pasticceria Cumuniello di Genzano di Lucania (Potenza) e la Pasticceria La Gioia di Taranto, due realtà del Sud che confermano l’alto livello della tradizione meridionale, pur non riuscendo questa volta a raggiungere il gradino più alto del podio.

Il concorso è organizzato da Stanislao Porzi, lo stesso appassionato che dal 2008 promuove Re Panettone a Milano, e ha visto la sua prima edizione nel 2021. Le regole sono rigorose: tutti i partecipanti devono superare una preselezione qualitativa, i prodotti devono essere rigorosamente artigianali, realizzati con ingredienti naturali e nel rispetto del disciplinare tradizionale.







