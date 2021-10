CURIOSITÀ Relax in treno Vagoni Mindfulnes nella rete ferroviaria inglese per ammortizzare lo stress da rientro in ufficio

Relax in treno.

Se siamo affranti dal logorio della vita moderna, se il lavoro ci richiede di essere sempre più performanti, da oggi è possibile ammortizzare ogni forma di stress mentre vi spostate in treno.





A Londra sta per partire, ma non ci è stato comunicato il binario, il “treni Mindfulnes”. Convoglio concepito per dedicarsi ad un sano rilassamento e alla meditazione. Il servizio è stato pensato per alleviare lo stress dei pendolari che stanno rientrando dopo mesi in “smart working”. Il progetto si chiama: ”The Inner Journey” (il viaggio interiore)con spazi dedicati alla meditazione e alla consapevolezza sui mezzi pubblici. A supporto di questa iniziativa sono stati allestiti chioschi alle fermate e carrozze speciali in dodici treni della Docklands Light Railway, con immagini rilassanti di paesaggi naturali e un ambiente che agevolano il relax e favoriscono la calma interiore. Chi lo desidera potrà scaricare anche un’app gratuita con tracce per la meditazione guidata.



