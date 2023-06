CURIOSITÀ Relazioni: fare della "distanza" virtù Ascolta il Reloaded!

Relazioni: fare della "distanza" virtù.

Quante volte abbiamo sentito parlare delle relazioni a distanza come qualcosa di complicato e difficile da gestire? Non parliamo solo di relazioni amorose, ma allarghiamo il campo anche ai rapporti più stretti con persone a noi care.

Nell'immaginario comune quando si pensa a qualcuno con cui abbiamo un feeling particolare o un affetto profondo lo si colloca vicino a noi, in uno spazio che consenta una frequentazione assidua. Ma se invece le distanze, in qualche caso, fossero un ottimo punto di partenza per rendere il rapporto più forte e più proiettato verso l'apprezzamento dell'altro?

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino. Ascolta il reloaded!

