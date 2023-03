Renga e Nek verso "L'infinito più o meno"

L'hanno annunciato con una diretta Instagram a fine anno e ora finalmente sono pronti a farci ascoltare il singolo che anticipa l'uscita di quello che sarà un progetto discografico condiviso.

Stiamo parlando di Francesco Renga e Nek, due delle voci più potenti e graffianti del panorama musicale italiano che, legati da una splendida amicizia, oggi uniscono le forze anche sul versante musicale per darsi nuovi stimoli, divertirsi insieme e, di riflesso, far divertire i propri fan.

"L'infinito più o meno", questo il titolo del brano, è infatti solo il primo passo di un percorso molto più ampio che li vedrà affrontare spalla a spalla un intero tour, toccando le principale città italiane.









Un brano che parla di paternità in tutte le sue sfaccettature, dove i due lasciano da parte il proprio personaggio per fare spazio alla persona. Non più Renga e Nek dunque, ma Francesco e Filippo.

L'evento celebrativo di questo potente sodalizio si terrà il 5 Settembre all'Arena di Verona. E' stato inoltre reso noto che i biglietti acquistati per il precedente tour di Renga (l' Insieme tour) e non utilizzati a causa del rinvio delle date, saranno validi per accedere ai concerti in calendario, nelle corrispondenti città.

L'impresa si preannuncia particolarmente carica di emozione. Nell' attesa di vederli live, ci lasciamo trasportare da queste due incredibili voci in un'altra dimensione. Per dirla con parole loro, verso “L'infinito più o meno”.