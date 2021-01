Reunion degli 883 a Sanremo 2021?

E' stato proprio Amadeus a far trapelare l'intenzione di proporre una nuova reunion anche in questo Sanremo 2021, esattamente come è accaduto lo scorso anno con i Ricchi e Poveri. Stando a quanto riportano le agenzie di stampa, il Direttore Artistico del Festival avrebbe pensato ad un'esibizione del duo storico nato nel 1989 e composto da Max Pezzali e Mauro Repetto: gli 883!

Una reunion degli 883 che potrebbe arrivare in anticipo e che è stata promessa da Max Pezzali per il suo doppio concerto in programma la prossima estate a San Siro il 9 e 10 luglio.

Infatti lo scorso dicembre, durante un'intervista aveva annunciato: "Mauro Repetto è arruolato per questo evento a San Siro". Nel 2021 saremo pronti a deliziare il pubblico anche con il ritorno di Mauro ad alto livello. Non sarà lì solo a far presenza, ma lo coinvolgerò molto profondamente nello spettacolo."



Nelle ultime settimane si vociferava circa la partecipazione degli Abba come ospiti della kermesse, ma lo stesso Amadeus ha specificato che sono da considerarsi ospiti ufficiali del Festival di Sanremo solo quelli comunicati da lui.

Per ora sono scattate le scommesse...qual è la vostra?

Intanto ci ascoltiamo "Hanno ucciso l'uomo ragno", 883