MUSICA Reunion dei Daft Punk, ma è solo per un occasione speciale Il duo riappare per celebrare l'album d'esordio

Reunion dei Daft Punk, ma è solo per un occasione speciale.

Esattamente un anno fa, era il 22 febbraio, i Daft Punk duo musicale francese di musica elettronica fondato dai parigini Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter, comunicavano al mondo lo scioglimento dopo 28 anni di carriera. Lo facevano con un video chiamato "Epilogue". A un anno esattoo da quel video sorpresa riappaiono sulla scena....o meglio sui social per celebrare il 25° anniversario del loro album d'esordio, "Homework".

Album che vide la luce il 20 gennaio 1997.Come ogni occasione importante anche questa è stata arricchita da una speciale edizione deluxe del disco che contiene quindici remix, nove dei quali inediti. Sono "Aroundorld" di DJ Sneak, Todd Terry e Kenlou, oltre ai remix di "Revolution 909", "Burnin" e "Teachers".

Hanno inoltre collaborato al progetto Masters At Work, DJ Sneak, Todd Terry, Motorbass, Slam, Ian Pooley, I:Cube, Roger Sanchez e Junior Sanchez. Ma le sorprese non finiscono qui, infatti il prossimo 15 aprile questa deluxe edition di “Homework” verrà pubblicata in vinile. Unita ad un video di un concerto dei Daft Punk al Mayan Theater di Los Angeles il 17 dicembre 1997 dove Thomas Bangalter e Guy de Homem-Christo compaiono senza le maschere che ne hanno celato i volti negli anni a venire.

Peccato che duri poco, ma la speranza è dura a morire....

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: