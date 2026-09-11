Revenge dress di Lady D

La vendetta, quella sera di giugno del 1994, prese le sembianze di un tubino nero, corto, aderente e con una scollatura vertiginosa. Poche ore prima, il principe Carlo aveva parlato pubblicamente della propria infedeltà in un'intervista televisiva, rendendo pubblica la crisi matrimoniale che fino a quel momento si era consumata tra indiscrezioni, palazzi e prime pagine dei giornali.

Lady D, invece, di sottrarsi agli obiettivi, arrivò alla Serpentine Gallery, prendendosi la scena senza pronunciare dichiarazioni o concedere spiegazioni: lasciò parlare la scollatura, la linea aderente dell'abito, i tacchi e quella collana di perle che rendeva tutto ancora più sfacciatamente elegante.

Nacque così una delle immagini più potenti della moda del Novecento. E adesso, a oltre trent’anni da quella sera, il revenge dress della principessa Diana torna sul mercato: il celebre tubino nero firmato Christina Stambolian sarà messo all’asta da Sotheby's a New York a dicembre, per la prima volta dopo quasi tre decenni.

A firmare quel vestito fu la designer Christina Stambolian. Il modello era stato pensato per Diana già qualche tempo prima, ma la principessa aveva scelto di non indossarlo immediatamente.

Quella sera, invece, tutto sembra trovare il proprio momento. La silhouette è quella di un piccolo abito nero, ma l'effetto è tutt'altro che ordinario.

La semplicità del colore contrasta con una costruzione estremamente sensuale. Diana non appare come la principessa che il pubblico è abituato a vedere: appare come una donna che ha deciso di riprendersi il controllo della propria immagine.

È proprio questa trasformazione ad aver consegnato il capo alla storia della moda. Il soprannome è arrivato dopo, come spesso accade alle immagini destinate a diventare iconiche.

Il revenge dress, letteralmente abito della vendetta o della rivincita, è stato letto come la risposta visiva di Diana alla confessione di Carlo. Non una vendetta urlata, ma una forma molto più sofisticata di contrattacco: mostrarsi libera, sicura, desiderabile, mentre il matrimonio reale attraversava uno dei suoi momenti più drammatici.

