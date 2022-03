MUSICA Reverendo Secret: grande successo per il brano "Il Senso" Un grido d'amore e un risveglio spirituale

Reverendo Secret: grande successo per il brano "Il Senso".

Dopo aver partecipato al festival "Una voce per San Marino", Reverendo Secret continua a far parlare di se per il brano "Il Senso", presentato in anteprima su Radio San Marino, grazie al quale ha ottenuto più di 650 mila visualizzazioni su YouTube.

Michele Lattanzio, in arte Reverendo Secret, si fa conoscere come cantautore grazie alla partecipazione ad Italia's Got Talent nel 2016, e si distingue per la modalità in cui incanta i 4 giudici, ossia improvvisando canzoni utilizzando parole pescate tra il pubblico.

Oggi lo vediamo emergere con un progetto il cui focus verte sull'amore e sulla spiritualità, dedicato al Beato Carlo Acutis santo Millennial e che si dispiega in un viaggio mistico. La fede si contrappone al materialismo contemporaneo e ci offre una via d'uscita in questi tempi difficili.

Per scoprire di più ascolta l'intervista integrale nel nostro reloaded!

Il Senso, Reverendo Secret

