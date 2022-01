Reverendo Secret presenta in anteprima "Il Senso"

Si intitola "Il Senso", il nuovo singolo di Reverendo Secret presentato in anteprima su Radio San Marino. Un brano dedicato al Beato Carlo Acutis, che racconta le gesta di questo santo millennial, che dona il suo esempio attraverso azioni caritatevoli in netta contrapposizione ad un mondo che privilegia materialismo e ostentazione.

Un esempio di vita e di rivoluzione interiore, un singolo incentrato su un tema fondamentale come la fede, una forza alla quale tutti possiamo attingere anche nei momenti più difficili.









Queste le parole con cui Reverendo Secret introduce la sua nuova uscita: “In un mondo che fa del vizio e del materialismo le sue ossessioni quotidiane spesso ci si dimentica che l'amore divino inteso come amore universale è alla portata di tutti. Carlo diceva che abbiamo Gerusalemme sotto casa e non ce ne rendiamo neanche conto. Tutti i giorni vissuti senza cercare un perché umile superiore che non tramonta e rende completa l'esistenza. L'alchimia è una scienza che si occupa di qualcosa che non esiste ma allo stesso tempo è resa reale dall'anima che arricchita amplia i suoi orizzonti. Non per niente Carlo vedeva un universo in ogni persona che incontrava. E questa è una grande lezione per tutti noi”.

Ascolta l'intervista e il brano nel nostro podcast!