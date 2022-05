MUSICA Rhove: Shakerando Guarda il video!

Rhove: Shakerando.

Si chiama Rhove, è un rapper della provincia di Rho classe 2001 e grazie alla sua musica diventata virale partendo da TikTok, sta volando alto in tutte le classifiche italiane. Il suo ultimo singolo si intitola "Shakerando", un mix di energia e di messaggi che centrano l'ascoltatore, inusuali per ciò a cui siamo abituati. Passione, dedizione, gavetta, umiltà, sono solo alcuni dei temi principali toccati nei suoi brani e rivolti ai coetanei.

Rhove, Samuel Roveda il suo vero nome, è il risultato dell’abbreviazione del suo cognome e la provincia di origine, Rho. “Ogni ragazzo di provincia si deve sentire rappresentato da me, io parlo per loro”.

“Sono felicissimo che le mie canzoni stiano funzionando, anche perché stiamo cercando di mandare un messaggio positivo a tutti i ragazzi di provincia e non. Faccio parte di questa realtà che finora è sempre stata ignorata. Attraverso la mia musica voglio poter dire a tutti i miei coetanei che qualsiasi cosa in cui credono, è possibile. Bisogna puntare in alto, sempre. Non bisogno omologarsi o farsi schiacciare da standard e cliché. Dando il massimo di noi stessi, ogni obiettivo e traguardo diventa finalmente raggiungibile”



Un successo il suo che arriva in maniera dirompente con oltre 30 milioni di stream su Spotify.

Rhove - Shakerando

