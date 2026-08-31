CURIOSITÀ Riaprono le Cucine Popolari Dopo 40 giorni riprende l'attività dei circa 200 volontari impegnati quotidianamente

Riaprono le Cucine Popolari.

Dopo circa 40 giorni di pausa estiva, riprende da domani l’attività delle Cucine Popolari. Il servizio continuerà ad essere garantito nei locali di via Machiavelli 40 a Cesena.

Il format è sempre lo stesso: sei servizi settimanali (il martedì e il giovedì a pranzo; il lunedì, il mercoledì e il venerdì a cena; la domenica per la colazione, dalle 9 alle 11).

Immutata anche la filosofia, riassumibile nel motto “mangia ciò che vuoi e dona ciò che puoi”: chi è in difficoltà ha un pasto gratis, gli altri si dovrebbero mettere una mano sul cuore e l’altra nel portafoglio e dare l’offerta che ritengono opportuna.

Quella che inizierà lunedì sarà la sesta stagione della odv cesenate, attualmente presieduta da Oriana Casadei. Una realtà unica nel suo genere (e anche per le sue peculiarità “rivoluzionarie” nell’andare oltre il concetto di carità e nel sapere vedere bisogni che vanno al di là di quelli meramente alimentari), che ha saputo rialzarsi dopo che i suoi locali sono stati sommersi dall’acqua del Savio esondato tre anni fa.

Nell’autunno di quello stesso anno, pochi mesi dopo il disastro, il servizio ripartì. Adesso riempie quotidianamente stomaci e bisogno di socialità, ma anche di non nascondere ed emarginare i poveri, servendo pasti a una media di 140 frequentatori al giorno.

Nei piatti in ceramica sono garantiti, primo, secondo, dolce o frutta. Uno splendido esempio di solidarietà ma anche di sete di giustizia sociale e tensione all’uguaglianza che è possibile grazie all’impegno dei circa 200 volontari.

Con la decisiva collaborazione con piccole e grandi aziende del Cesenate che continuano a donare alimenti.

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