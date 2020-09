MUSICA "Ricordami": esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso I fan gli chiedono di tornare con i The Giornalisti

"Ricordami": esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso.

Dopo "Ma lo vuoi capire", Tommaso Paradiso torna in radio con un nuovo singolo: "Ricordami". Arriva a fine estate ed anticipa il suo primo album da solista atteso, insieme ad un tour nei palazzetti, nel 2021. L'inizio del ‘Sulle Nuvole Tour’ di Tommaso Paradiso è previsto per aprile maggio del prossimo anno e toccherà i palchi delle maggiori città italiane.

Il brano evoca nostalgia un'emozione che Paradiso racconta spesso e che è divenuta tratto tipico delle sue produzioni: “Io non sono perfetto, anzi, sono sbagliato sin dalla nascita. – scrive sui social – Ma mi piace così. Ricordami è vostra.”

Subito dopo l'annuncio del singolo sui social accade qualcosa di inaspettato, il suo nome sale in trending topic anche perchè molti dei suoi fan si dicono poco entusiasti del suo lavoro chiedendo addirittura un ritorno con i "The Giornalisti". In poche ore si alternano gli inviti a ripensarci e tornare sui propri passi a chi critica apertamente il pezzo.

Non tarda ad arrivare la replica del cantante attraverso un Instagram story: “Voglio davvero ringraziare tutti. Vorrei condividere ogni storia che mi avete mandato ma capite che (fortunatamente) è praticamente impossibile. Riguardo a quella sana parte di odio vorrei dire solo questo: grazie. Vi ricordo brevemente quali sono le canzoni che ho scritto, più bullizzate quando sono uscite: Il tuo maglione mio, Promiscuità, Completamente, Riccione, Felicità puttana. Proprio mentre scrivo queste parole mi immagino l’intro di pianoforte di Ricordami che attacca in un palazzetto...”.

