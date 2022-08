CURIOSITÀ Ridere fa bene Ridere fa bene, praticare lo yoga della risata è una scelta fantastica . Si tratta di una pratica yoga fondata dal medico Madan Kataria e ormai conosciuta in tutto il mondo.

Che ridere faccia bene è oramai una cosa certa, da qualche tempo il sorriso è diventata una disciplina. Si sono infatti riunite a Bali, in Indonesia, 2700 persone che hanno preso parte parte a una lezione di yoga curiosa: lo yoga della risata. Si tratta di una pratica yoga fondata dal medico Madan Kataria e ormai conosciuta in tutto il mondo. Secondo il dottor Katara, “Ridere aiuta a rinforzare il sistema immunitario, ad ammalarsi di meno e a restare in salute.

Siamo più felici se ridiamo insieme ad altre persone”. Lo yoga della risata è stato concepito anche come manifestazione per promuovere la pace nel mondo. Il movimento insegna a ridere anche in assenza di situazioni buffe o divertenti: la risata unita alla respirazione yoga crea un maggiore apporto di ossigeno nel corpo e produce benessere psicofisico. Sempre secondo il fondatore del movimento, “Fare 10-15 minuti di yoga della risata riduce lo stress e aiuta le persone a rimanere positive anche nei momenti difficili”.



