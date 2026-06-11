Da qualche giorno a Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark, per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta, sentendo frusciare l’aria sul viso, ascoltando suoni e profumi della natura.

Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si viaggia sulle due ruote in tandem e proprio per scoprire una natura multisensoriale lungo la spiaggia veneta, ascoltando il suono delle onde che si infrangono sulla battigia e il profumo della pineta.

Si pedalare al tramonto, su una delle ciclopedonali più suggestive d’Italia e il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bikeezy, che durante tutta l’estate permetterà a non vedenti e ipovedenti questa esperienza.

Le serate saranno 12 e saranno tutti a titolo gratuito. I giorni per le escursioni saranno il 2, 16 e 30 giugno; 14, 21 e 28 luglio; 4, 12, 18 e 25 agosto; 1 e 8 settembre, con ritrovo 15 minuti prima della partenza, che cambia in base al tramonto.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero +39 340 0882929 oppure via mail a office@bikeezy.com.







