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Riding in the dark

A Bibione è ripartito il tour per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta

di Roberto Bagazzoli
11 giu 2026
Immagine dal sito ufficiale di Bibione
Immagine dal sito ufficiale di Bibione

Da qualche giorno a Bibione è ripartito il tour Riding in the Dark, per offrire ai non vedenti la possibilità di andare in bicicletta, sentendo frusciare l’aria sul viso, ascoltando suoni e profumi della natura.

Ovviamente si pedala in tandem e si viene accompagnati da una guida esperta. Si viaggia sulle due ruote in tandem e proprio per scoprire una natura multisensoriale lungo la spiaggia veneta, ascoltando il suono delle onde che si infrangono sulla battigia e il profumo della pineta.

Si pedalare al tramonto, su una delle ciclopedonali più suggestive d’Italia e il progetto è stato realizzato in collaborazione con Bikeezy, che durante tutta l’estate permetterà a non vedenti e ipovedenti questa esperienza.

Le serate saranno 12 e saranno tutti a titolo gratuito. I giorni per le escursioni saranno il  2, 16 e 30 giugno; 14, 21 e 28 luglio; 4, 12, 18 e 25 agosto; 1 e 8 settembre, con ritrovo 15 minuti prima della partenza, che cambia in base al tramonto.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero +39 340 0882929 oppure via mail a office@bikeezy.com.




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