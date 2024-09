MUSICA Righeira: "L'estate sta finendo" "Pezzi da Collection"

"L'estate sta finendo", un tormentone intramontabile dei Righeira che ancora oggi arriva sempre per concludere la bella stagione. Una hit che è anche diventata parte nei cori dei tifosi negli stadi inglesi. Il tormentone del duo torinese è infatti entrato a far parte del repertorio degli hooligan del Liverpool, ovviamente sostituendo il ritornello in italiano con “Allez allez allez”.

Per scoprire altre curiosità, ascolta il reloaded!

