Rimini: caffè con servizio al tavolo in tempi di covid.

In questa epoca caratterizzata da restrizioni a causa del covid, anche un semplice caffè da consumarsi al tavolo con un amico sembra essere diventato uno dei momenti di cui si sente di più la mancanza. Il bar sicuramente è uno dei luoghi più frequentati dagli italiani e da un anno a questa parte, il rito del caffè condito da chiacchiere o dalla partita a carte, sembra aver acquistato un valore immenso.

Anche i romagnoli non hanno mancato di manifestare con ironia questo desiderio, così il 5 marzo, due amici di Rimini hanno pensato di recarsi al loro bar di fiducia con un carrello rimorchio attaccato alla propria automobile. Carrello sul quale hanno posizionato un tavolo e due sedie per poi consumare senza contravvenire alle disposizioni del Dpcm e trascorrere qualche momento in apparente normalità.

A quanto pare in tempi di privazioni la creatività prende il sopravvento! Eccola foto pubblicata sulla pagina facebook MATTI DI Rimini:





