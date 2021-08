Una donna di Milano in vacanza a Rimini perde un anello, regalatole dalla nonna venuta a mancare da poco, del valore di sei mila euro mentre fa un bagno al mare. Ascolta nel nostro podcast come è avvenuto il miracoloso ritrovamento! Potremmo dire che le è "andata di lusso"...ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio San Marino!