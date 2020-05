Riparte il campionato di calcio: in Giappone creano l' App per tifare da casa!

In attesa della ripartenza del Campionato italiano di serie A, prevista per il prossimo 20 giugno, si è discusso molto sulle modalità di partecipazione da parte del pubblico e per il momento la decisione è quella di giocare a porte chiuse. Nel frattempo, da altri paesi arrivano delle curiose soluzioni per ovviare alla momentanea assenza dei tifosi sugli spalti e far sentire i giocatori meno soli.

In particolare, una di queste arriva dal Giappone e si tratta di un'App, 'Remote Cheerer powered by SoundUD’, ancora in fase di sperimentazione, che permetterà di fare il tifo per la propria squadra del cuore comodamente seduti sul divano! Addirittura attraverso il proprio smartphone sarà possibile applaudire, incitare, cantare e fischiare, se necessario. Sarà altresì possibile inviare dei messaggi vocali che arriveranno a circa 50 altoparlanti posizionati all'interno dello stadio.

Siamo decisamente arrivati al "calcio 2.0", anche se i tifosi sperano di poter presto tornare a vedere i goals dal vivo!

Guarda qui il video dell'App