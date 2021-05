Risolvere parole crociate è spesso considerato da i più giovani un hobby per anziani. Niente di più falso, perchè chi abitualmente legge definizioni cercando risposte, in realtà dimostra età mentale 10 anni minore rispetto a quella anagrafica. Lo sostiene uno studio pubblicato sull’International Journal of Geriatric Psychiatry.

Il cruciverba ha 107 anni ed è una vera e propria occasione per mantenere allenata la memoria...

