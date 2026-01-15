CURIOSITÀ Risotto olimpico In occasione di Milano Cortina 2026 nasce Riso, Neve e Fumo dal cuoco contadino Pietro Parisi

Risotto olimpico.

Ai Giochi Olimpici Invernali arriva Pietro Parisi, noto come il cuoco contadino, che ha deciso di celebrare il grande evento sportivo internazionale con una ricetta inedita che unisce territorio, memoria e sostenibilità.

“Riso, Neve e Fumo” è un risotto mantecato al burro di malga affumicato, preparato con brodo di pane raffermo, polvere di polenta e mela essiccata richiamando i paesaggi innevati delle montagne alpine, i profumi dei focolari e la cucina povera rivisitata in chiave contemporanea, “perché l’innovazione vera non dimentica mai da dove viene”.

L’utilizzo di ingredienti semplici e di recupero, come il pane raffermo, sottolinea l’impegno di Parisi nella lotta allo spreco alimentare.

Formatosi alla scuola di Alain Ducasse e Gualtiero Marchesi e poi in giro per il mondo in strutture di alto livello e ristoranti stellati, lo chef ha scelto di tronare alle origini: prima in Campania e poi in Calabria dove oggi lavora alla Tenuta Contessa Farm Resort & Spa.

