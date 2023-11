BENESSERE Ritardo nel linguaggio dei bambini Ascolta il Reloaded!

Ritardo nel linguaggio dei bambini.

L'utilizzo della tecnologia e l'esposizione davanti ad uno schermo di pc, tablet e smartphone in età infantile sta provocando in tanti bambini un ritardo nel linguaggio. I logopedisti sono stati chiari e l'invito è quello di giocare di più con i propri figli e non solo...per saperne di più, ascolta il reloaded!

