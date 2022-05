CURIOSITÀ Ritorna all'asta l'ascia di Shining Già acquistata in passato per 61.000 dollari, ora ce ne sono voluti 175.000

Ritorna all'asta l'ascia di Shining.

Cronologia di un capolavoro: Stephen King scrive il romanzo, Stanley Kubrick dirige il film tratto dal libro nel 1980 e Jack Nicholson ci mette il "ghigno". Non possiamo chiamarla semplicemente faccia quella dell'attore statunitense in Shining. I film dell'orrore si fanno ricordare spesso per una scena soltanto, piuttosto che per le trame o le locations che fanno da sottofondo. Shining è senz'altro il film che più di altri ha legato la sua popolarità ad una scena ben precisa. Quella in cui Jack Torrance, il protagonista della vicenda interpretato da Jack Nicholson, dà la caccia alla moglie, rifugiatasi in bagno. Ed è a quel punto che spunta il ghigno di Jack Nicholson dalla spaccatura della porta del bagno fatta a pezzi con l'ascia.

La stessa che finì all'asta una prima volta e venne aggiudicata per la modica cifra di sessantunomila dollari, e all'epoca venne usata come immagine principale per i manifesti del film. Adesso quell'ascia è stata venduta all'asta venendo assegnata per la cifra di 175mila dollari. E' accaduto qualche giorno fa attraverso il sito d'aste "Gotta Have Rock and Roll", dove l'oggetto di scena è andato via a 90mila dollari in più rispetto a quella che era la base d'asta.

Speriamo finisca come trofeo su un muro...e non dentro ad una porta come nel film!

















