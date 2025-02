CURIOSITÀ Ritorna il Ciao In vendita il kit per trasformare uno dei ciclomotori iconici degli anni 70/80 in e-bike

Ritorna il Ciao.

A volte ritornano, magari in chiave elettrica. È il caso del leggendario Ciao della Piaggio, commercializzato dal 1967 al 2006, che ha segnato un’epoca accompagnando per le vie delle città di tutto il mondo intere generazioni.

Un mezzo perfetto nella sua essenzialità e robustezza, equipaggiato con un motore monocilindrico a due tempi raffreddato ad aria da 49,77 cm³, senza eguali per successo e notorietà, con ben tre milioni e mezzo di esemplari venduti.

Ancora oggi, infatti, molti rimpiangono la maneggevolezza e la praticità che solo il Ciao sapeva offrire. La buona notizia è però che, grazie ai numerosi kit di conversione disponibili sul mercato, chi ha ancora in garage un esemplare del best seller di Pontedera adesso può trasformarlo in una e-bike senza alterarne la linea e, soprattutto, rendendolo conforme alle nuove normative green che ormai hanno messo al bando i vecchi motorini in molte località.

