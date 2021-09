CINEMA Ritorna la guardia del corpo più amata del cinema La Warner Bros. ha annunciato che è ufficialmente in lavorazione il remake di “The Bodyguard”

Ritorna la guardia del corpo più amata del cinema.

1992 Whitney Houston e Kevin Costner sono i protagonisti del film che ha fatto sognare milioni di persone "The Bodyguard” (Guardia del corpo). Storia che molti avrebbero voluto con un finale decisamente diverso e ben lontano dalla classica storia d'amore impossibile. State tranquilli perché il finale..... non cambierà!

Ma la buona notizia è un altra, la Warner Bros. ha ufficialmente annunciato che è in lavorazione il remake di “The Bodyguard”!

Variety, ha infatti scritto sulle sue pagine che a Matthew López è stato affidato il compito di scrivere la sceneggiatura del nuovo lungometraggio. Per la produzione si è pensato a Lawrence Kasdan, che è anche sceneggiatore e produttore dell'originale. Poi a Kasdan Pictures e Dan Lin e Jonathan Eirich di Rideback.

Nick Reynolds è il produttore esecutivo. Sono passati 30 anni dall'uscita nelle sale dell'originale, sbancando il botteghino con più di 400 milioni di dollari, incassati! Al momento non si hanno dettagli sul cast, ma gli autori sanno perfettamente che non sarà facile prendere il posto di Whitney e Kevin. C'è poi da dire che la pellicola del 1992 aveva dalla sua un altra vera protagonista del film. Ovvero la colonna sonora con il brano “I Will Always Love You”, interpretato magistralmente dalla divina Houston.

Canzone si piazzò in vetta alle classifiche di tutto il mondo, portando anche lei alle casse del film casa oltre 16 milioni di copie vendute.

