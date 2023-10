NEW PLAY Ritorno da protagonista per Rose Villain Dalla strasuonata hit con Achille Lauro, al remake di Tainted Love che diventa il suo rilancio. Il singolo si intitola "Io, me ed altri guai"

Ritorno da protagonista per Rose Villain.

Dopo aver mangiato “Fragole” tutta l'estate con Achille Lauro, Rose Villain torna a far parlare di sé con un nuovo singolo.

“‘Io, me ed altri guai’ - questo il titolo - è un pezzo dove racconto con ironia il mio caos che a volte fa diventare matta me e chi mi sta intorno, ma che alla fine mi rende quella che sono. "Tainted Love", amore contaminato, sembrava la cornice perfetta”, queste le parole della Villain nel presentarlo.

Già, perché il brano è proprio una rivisitazione, dalle tinte un po' dark del successo di Ed Cobb, “Tainted Love”, appunto, reso famoso dalla reinterpretazione dei Soft Cell dell'81 e riproposto da molti altri in seguito.

Una canzone che ha influenzato generazioni, colonna sonora di amori difficili e sulla quale evidentemente, anche la Villain, annoverata fra gli artisti rivelazione 2023, desiderava dire la sua.

Due gli eventi live in previsione al momento per lei, uno dei quali già sold out.

“A VILLAIN STORY: the beginning” debutterà infatti Domenica 3 dicembre a Milano ai Magazzini Generali e replicherà venerdì 15 dicembre all’Orion di Ciampino, Roma.













