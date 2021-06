CURIOSITÀ Ritrova la sua fede nuziale attorno ad un pesce Tutto ha inizio con un bagno durante le vacanze dello scorso Natale nelle acque cristalline di Emily Bay

Ritrova la sua fede nuziale attorno ad un pesce.

Tutte le favole sono a lieto fine e anche questa storia che ha dell'incredibile e riporterà la fede nuziale al dito della sua legittima proprietaria. Siamo a Natale del 2020 una donna decide di fare un tuffo rilassante nelle acque cristalline di Emily Bay, sull'isola di Norfolk, in Australia. Dopo la nuotata la donna si accorge di non avere più al dito la sua fede nuziale. Il valore affettivo dell'oggetto è sicuramente alto, ma anche quello economico ha il suo peso nel dispiacere della perdita, spingendo la coppia a fare di tutto per ritrovare il simbolo di amore. Ma quando anche un metal detector da esito negativo alla coppia non resta che arrendersi all'evidenza, la fede è definitivamente perduta. Passano 4 mesi da quel bagno disgraziato quando una snorkeler fotografa un piccolo cefalo con un vistoso anello metallico attorno al corpo. Subito la mente torna a quella sposa che aveva perduto la sua fede, e postando la foto su Facebook spera di poter essere di aiuto. E infatti la proprietaria riconosce la fede, che ora dovrà essere recuperata per essere restituita, si perche si sta cercando di recuperare la fede ma al tempo stesso di salvare la vita del pesce.

Il tempo stringe! Si attendono novità sul recupero, che avrebbe dell'incredibile.





[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: