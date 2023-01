CURIOSITÀ Riunioni? No grazie! Sono in aumento le aziende che rinunciano alle riunioni del personale considerate noiose, infruttuose e dannose per le produttività

Riunioni? No grazie!.

Le riunioni possono essere noiose e dannose per la produttività. Con le riunioni online, poi il fenomeno si è ampliato. Si è scoperto infatti che troppe riunioni fanno perdere troppo tempo e per questo iniziano ad essere adottate delle contromisure. Tra le aziende che hanno adottato il modello “zero meeting” spicca la canadese Shopify, che ha eliminato le riunioni con più di due persone per tutta la settimana tranne il giovedì in cui ci si può incontrare online anche in 50.

[Banner_Google_ADS]

Ma questa azienda non è la sola. Ci sono anche Dropbox, Zapier, Clorox, Twilio e persino Meta che li ha vietati in alcuni giorni della settimana. Gli incontri da organizzare devono quindi essere veramente utili per essere autorizzati. Inoltre, secondo recenti studi, tutti questi meeting non necessari danneggerebbero la produttività dei dipendenti. Si è anche visto che dove le riunioni sono state ridotte dell’80%, la produttività è aumentata del 75%, è lo stress è diminuito del 60%.



Audio Gallery



I più letti della settimana: