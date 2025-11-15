CURIOSITÀ Roberto De Niro albergatore Lo stile è minimal stile giapponese hotel dall'attore americano è a Roma e si chiama Nobu

Roberto De Niro albergatore.

Minimalismo giapponese ed eleganza italiana nel cuore di Roma. E' l'hotel di lusso di Robert De Niro, inaugurato nei giorni scorsi dalla stella del cinema durante la sua permanenza nella capitale.

Il Nobu Hotel si trova in via Vittorio Veneto 155, la stessa strada in cui è ambientata la celebre scena del film di Federico Fellini "La dolce vita".

"La via della dolce vita!", ha infatti sottolineato l'attore 82enne. "Vengo a Roma da tantissimi anni, da quando ne avevo 18, quando passeggiavo per via Veneto da giovane turista.

La amo, così come i suoi abitanti, ma mai avrei potuto immaginare, un giorno, di aprire qui un mio albergo. Invece credo non ci sia posto migliore per Nobu a Roma, cosa posso chiedere di più?", ha confessato.

Disegnata dallo studio di architettura e design Rockwell Group, la struttura, fondata insieme allo chef Nobu Matsuhisa e al produttore cinematografico Meir Teper, conta 117 camere e una suite denominata Nobu Villa, con tre stanze da letto e una terrazza panoramica con vista sulla elegante strada che collega piazza Barberini con Porta Pinciana.

Per un hotel di lusso sfrenato non può mancare un po’ di cucina globale: "qui, faccio la mia famosa dry miso salad, ma con le vostre puntarelle", ha spiegato Matsuhisa.

Il ceo di Nobu Hospitality, Trevor Horwell, ha espresso ottimismo, ma anche prudenza: "ci auguriamo che i romani amino soprattutto il nostro ristorante e ci aspettiamo che i tanti clienti Nobu nel mondo, vengano a Roma e scelgano il nostro albergo".

Il costo di una notte parte da 1015 euro a coppia. Colazione non inclusa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: