Robot al posto dei camerieri

"Volete ascoltare le tre leggi della robotica? Dicono sia una presentazione molto accattivante”. È la prima frase che Andrew, l’umanoide protagonista del film “L’Uomo Bicentenario”, rivolge alla famiglia che lo ha acquistato per utilizzarlo come robot di servizio. Formulate da Isaac Asimov le tre leggi della robotica furono pubblicate per la prima volta nel 1942 in un suo racconto, e governano il comportamento dei robot positronici, macchine create per servire l’uomo, dotate di sistemi di sicurezza per non fare del male.













Ma a Rapallo il massimo che potranno fare è versare per terra caffè o bevande! Si chiamano "Piccolo Amore" e sono le due lady automi-cameriere ormai famosissime che stanno per iniziare i loro turni di lavoro in un bar di Rapallo. Il proprietario del locale di origine cinese ha scelto l'8 di Maggio come loro primo giorno in servizio, per il momento dopo il montaggio si stanno effettuando tutti i test. Perchè l'8? E' un numero molto fortunato in Cina. Nessuna polemica, è solo una sorta di campagna pubblicitaria, ed in effetti sta funzionando, visto che le immagini delle due robot sono divenute virali in poche ore.