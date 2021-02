CURIOSITÀ Robot aspirapolvere in fuga dal negozio Una porta aperta di troppo e l'intraprendente aspirapolvere robot ha pensato bene di fuggire alla scoperta del mondo esterno

Robot aspirapolvere in fuga dal negozio.

Il mondo tecnologico in cui viviamo dà vita ad alcuni episodi surreali e paradossali, davanti ai quali noi non sappiamo se ridere o metterci le mani nei capelli. L'ultimo episodio riguarda la fuga di un "robot aspirapolvere", letteralmente "scappato di casa" che ha iniziato a vagare indisturbato per le strade della città. Non solo ma addirittura pulendo tutto ciò che si trovava davanti. Siamo a Barcellona, in Spagna, dove un utente di Twitter, Oriol Canosa, trovatosi ad essere testimone del fatto, non ha potuto fare a meno di filmare l'incredibile scena.





Quando si dice incontro insolito. Una porta aperta di troppo, e l'intraprendente aspirapolvere robot ha pensato bene di cogliere l'occasione per fare un giro alla scoperta del mondo esterno. Solo e spensierato in strada, ha attirato l'attenzione dei presenti, facendo divertire moltissime persone in tutto il mondo, grazie al video diventato subito virale in tutto il mondo. Stanco della monotonia delle sue giornate passate a pulire sempre lo stesso ambiente, alla prima porta lasciata aperta ed incustodita ha pensato di volare verso l'inaspettata libertà, dando vita ad una scena scena davvero esilarante. Così è stato anche in questo caso, e sembra proprio che questo indipendente robottino sia riuscito nel suo intento, catturando l'attenzione di moltissime persone e suscitandone il divertimento.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: