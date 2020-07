CURIOSITÀ Rockstar per un giorno A Londra gli ospiti di una casa di riposo hanno ricreato le copertine degli album

Rockstar per un giorno.

Una volta tanto si parla di loro non per fatti criminosi e tanto meno non sono le vittime di assurde e crudeli violenze, ma perché sono i protagonisti di una sfilata del tutto particolare. Gli anziani ospiti della casa di riposo "Sydmar Lodge" a Londra durante il lockdown non si sono di certo annoiati, hanno seguito un progetto nato dalla mente di Robert Speker, coordinatore che li ha coinvolti nella realizzazione delle cover dei loro album più iconici. Da Bruce Springsteen, a David Bowie, dai Queen a Elvis, passando per Taylor Swift.





La casa di Sydmar Lodge si trova nel quartiere di Edgware a nord di Londra, anche lei dal 12 marzo aveva dovuto chiudere le porte ai parenti e visitatori per vai dell'emergenza Coronavirus, ma è stato proprio in quel periodo che Sepcker ha avuto l'idea. E non fine a se stessa,ma con il preciso intento di dimostrare al mondo che le case di riposo non sempre sono ambienti sicuramente tristi e per forza malinconici, ma dove al contrario si possono trascorrere momenti davvero molto spassosi, e quale periodo migliore se non quello della pandemia per dare vita al progetto di Specker, le cui immagini sono diventati subito virali e i protagonisti si sono davvero divertiti.....

















