MUSICA Rod Stewart: "Downtown Train" "Pezzi da Collection"

Rod Stewart: "Downtown Train".

"Oh, if I was the one you chose to be your only one ; Oh, baby Oh Baby Can't you hear me now? Can't you hear me now? ...".

Nostalgia, un amore non corrisposto e il fascino dell'evasione. La storia di un uomo che desidera affetto e attenzioni dalla persona che ama profondamente. Questo e altre curiosità in "Downton Train" di Rod Stewart, remake di un brano di Tom Waits...

Ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: