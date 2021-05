FUMETTI Roger Federer diventa un.....Fumetto! Il re del tennis protagonista in un episodio con il celebre pappagallo Globi vera star dei fumetti svizzeri

E' il grande assente degli Internazionali BNL d'Italia, in svolgimento in questi giorni, ma anche la sua "regale" assenza si fa sentire. Parliamo di Roger Federer campione mondiale di tennis dalla classe indiscussa e indiscutibile, che sa sempre e comunque come conquistare il cuore dei propri tifosi. Anche sotto forma di .....fumetto! Già, perché in Svizzera paese da dove proviene il campione, va per la maggiore un fumetto che ha per protagonista "Globi", un pappagallo blu con basco e pantaloni a quadri, che è una vera e propria icona per i bambini (e gli ex-bambini) svizzeri. La sua prima apparizione avveniva negli anni 30, e proprio in questi giorni è nelle edicole la 92esima edizione della serie del fortunato fumetto, dal titolo Globi e Roger. La storia, interamente a fumetti, racconta del pappagallo blu e Roger Federer in trasferta in quel di Wimbledon, dove manco a dirlo, ne approfittano per fare una partita a tennis insieme.

La storia poi li porta in visita in una scuola in Africa. Nel fumetto, il tennista è disegnato con la sua caratteristica uniforme da gioco, è prevista anche la partecipazione straordinaria dei quattro figli di Federer, non che della moglie Mirka. Per una rimpatriata di famiglia in allegria. Il campione ha annunciato il suo esordio nel mondo del fumetto con un post sul suo Instagram dove dice: «Come molte persone che sono cresciute in Svizzera ho bellissimi ricordi di quando da piccolo leggevo i fumetti di Globi. Le sue avventure sono diventate anche le mie. Oggi, mentre guardo le mie copie che risalgono al '79 e ai primi anni '80, sono onorato ed emozionato di aver ritrovato Globi e di poter condividere la nostra storia insieme».

Il fumetto, per i fan più accaniti del tennista, è attualmente disponibile in lingua tedesca, inglese e francese, non ci resta che sperare anche in una versione in italiano.













